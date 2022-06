Vinovo: furto alle scuole medie Gramsci

Furto nella notte nelle scuole medie Gramsci del Dega, a Vinovo, segni minimi di effrazione e complessivamente furto di 13 PC e i soldi di un distributore automatico di merendine. La zona è ampiamente videosorvegliata e sono immediatamente partire le indagini. La scuola è recentemente salita agli onori della cronaca per un aspetto decisamente più felice: il PNNR ha stanziato 5 milioni di euro per la demolizione e seguente costruzione di una nuova struttura rispondente alle nuove esigenze di canoni in termini di spazi per la didattica.