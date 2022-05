Poligono militare a Pian dell'Alpe: da domani quattro giornate di esercitazioni e sgombero

Riprendono da domani, martedì 10 maggio, dalle 8 alle 23, le esercitazioni militari al Pian dell'Alpe, previste anche per i giorni 11, 17 e 18 maggio 2022 dalle 8 alle 23, orari in cui è stato disposto dal Comando militare Regione Piemonte il consueto sgombero per ragioni di pubblica incolumità, visto l'uso di armi a fuoco portatili.

La zona di poligono sarà delimitata da bandieroni rossi e sarà compresa

- a Nord dal Monte Ciantiplagna, Pintas, est del Colle delle Finestre (bordo strada)

- a Est monte Pelvo, Ferret della Rosa;

- a Sud montagne d'Usseaux, Les Routes,

- a Oves Chabrepan, est di Piano dei Cerena (pianoro sotto l'alta parete rocciosa).

(Nella foto: un'immagine primaverile di Pian dell'Alpe)