Pinerolo: confermata la Fiera ma con qualche rinvio a causa del maltempo

Causa maltempo, nel quadro della Fiera di Primavera di domenica 24 aprile a Pinerolo, è rinviato il mercatino di "Mani Creative" a sabato 7 e domenica 8 maggio, il set scenografico con mongolfiera non si terrà ed è rinviato "Bimbinfiera" con spettacoli, artisti di strada e macchine a Pedali. Sono confermati il Grande Mercato di piazza Vittorio Veneto, il Luna Park, le esposizioni di macchine agricole in piazza D'Armi, le visite guidate, "Note fiorite" e Concorso "Centro storico in fiore".