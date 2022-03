Finalmente ritornano pioggia e neve!

Tutti i tasselli del puzzle sembrano finalmente essersi incasrati nel modo giusto consentendo il ritorno di precipitazioni diffuse sul Piemonte, con pioggia in pianura e neve in montagna oltre i 1500m. Come però noterete, parleremo sempre al condizionale in queste previsioni perchè la vicinanza con il 1° aprile è minima e vorremmo evitare scherzi…

Ironia a parte, dopo un inizio settimana che sarà nuovamente soleggiato avremo un graduale peggioramento del tempo atteso per la giornata di martedì a causa di una perturbazione atlantica che riuscirà a raggiungere il nord Italia. Con buona probabilità avremo quindi una prima passata di deboli precipitazioni (anche se qualche modello a scala locale le vede più intense di altri) tra la serata e la successiva giornata di mercoledì.

La previsione di accumuli qui riportata è la peggiore di quelle proposte dai vari WRF. Abbiamo deciso di proporvi questa per un semplice motivo…un po’ di scaramanzia! Qualsiasi previsione di precipitazioni negli ultimi 3 mesi (quasi 4 ormai) è stata praticamente sempre disattesa, quindi vogliamo andarci cauti. In ogni caso si tratterebbe di una prima passata di piogge diffusa sulla regione, con circa 5-10mm attesi. Le nevicate si concentreranno indicativamente oltre i 1500m di quota e porteranno pochi centimetri di accumulo.

Questo primo passaggio perturbato terminerà entro la serata di mercoledì, quando i fenomeni cesseranno e si faranno spazio le prime schiarite. Giovedì dovrebbe trascorrere senza ulteriori precipitazioni ma non è detto che il cielo riesca a rasserenarsi completamente. Le temperature resteranno primaverili e subiranno una leggera altalena a causa della nuvolosità e dei fenomeni previsti. Più caldo domani, con punte ancora oltre i 20 °C, un leggero calo verso i 15/16 °C tra martedì e mercoledì prima di un nuovo aumento in caso di ampie schiarite per giovedì.

Attenzione però perchè questo dovrebbe essere solo l’inizio. Parrebbe infatti che questa prima perturbazione possa aprire un periodo decisamente dinamico e con ripetute possibilità di precipitazioni, anche a carattere temporalesco! Ad oggi infatti, ma resta da confermare, potremmo aspettarci i primi colpi di tuono nella giornata di venerdì!

Buona settimana a tutti!