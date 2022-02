La pizza Portata simbolo della dieta Mediterranea

Simbolo dell'arte culinaria italiana, è un alimento sano e completo

Farina, pomodoro ed olio. Sono questi, oltre ad una serie di variabili secondo il gusto e la fantasia, gli ingredienti principali del piatto più celebre al mondo, la pizza. Simbolo della cucina targata Italia e, più in generale, di un modo di alimentarsi riconducibile alla dieta mediterranea, è anche il segno più evidente di come sia la semplicità a rendere unici e vincenti determinati piatti.

Ma non è solo una questione di ricetta e preparazione: a fare la differenza, entrano in campo anche le capacità tecniche e professionali di chi la realizza, il pizzaiolo!

Ogni giorno sembra siano servite ben cinque milioni di pizze, ma la qualità finale di quello che ci arriva sul piatto non è sempre la stessa.

Qui di seguiti alcune fra le migliori pizzeria sul nostro territorio.

La pizzeria che mancava! A Pinerolo il Basilico Pizzeria Napoletana ha riaperto i locali storici (ex Filodendro) dell’Hotel Cavalieri. La tradizione culinaria della Locanda La Posta (capofila del gruppo) si affaccia così su esperienza nuova, quella della pizza appunto, con la passione, la professionalità e l’attenzione per le materie prime che da sempre contraddistinguono questa importante realtà nel panorama del Quality food piemontese.

Alla base ci sono gli ingredienti di altissima qualità: farine selezionate, prodotti campani (come la mozzarella da Santa Maria di Capua Vetere e il pomodoro di San Marzano) ed altri del territorio; il prosciutto cotto da Parma; quello crudo spagnolo Pata Negra. Questi alcuni degli ingredienti delle pizze tradizionali o rivisitazioni gourmet. La lunga lievitazione e la cottura nel forno a legna completano l’opera del pizzaiolo, volto noto per l’esperienza ventennale in diversi locali del Piemonte. Alla pizzeria si accostano piatti della cucina in linea con il locale cosy, dal gustoso gnocco fritto, agli scialatielli passando per i paccheri frutti di mare, i secondi di pesce e finendo con i dolci come le zeppole o la pastiera napoletana.

STRADA ORBASSANO, 21 - PRESSO HOTEL CAVALIERI - PINEROLO - TEL. 0121 332297

La Pizzeria Il Pirata di Pinerolo, dal 1993 sforna la vera pizza amalfitana! Una pizza tradizionale, alla pala, cotta in forno a legna con l’utilizzo di solo faggio italiano.

Oltre alle svariate pizze per tutti i gusti il Pirata propone anche piatti a base di pesce tra cui eccelle il fritto misto e un’ottima paella. Numerosi anche gli impasti speciali, come ad esempio quello con farina di grano tenero Tipo 2 con curcuma.

Il Pirata offre il servizio di consegne a domicilio gratuito con possibilità di pagamento elettronico e Satiispay. Novità ed eventi seguendo la pagina Facebook e Instagram.

VIA CASTELFIDARDO, 64 - PINEROLO - TEL. 0121 794784

Anna e Bruno, titolari del Ristorante Pizzeria Al Mattarello di Frossasco, vantano un’esperienza quarantennale nella ristorazione, con una lunga permanenza all’estero dove, oltre ad approfondire la conoscenza delle lingue, hanno avuto l’opportunità di cogliere diversi influssi gastronomici. Ma i piatti, anche se non sempre di ricette del territorio, rispettano comunque la tradizione. A pranzo un menù a prezzo calmierato, una carta variegata ma non vasta per garantire la freschezza dei cibi proposti, e la pizza serale cotta nel forno a legna, sono i punti di forza di cui il locale dispone. Oltre naturalmente alla professionalità ed al senso di accoglienza di Anna e Bruno!

VIA PISCINA, 9 - FROSSASCO - TEL. 0121 353828

I prodotti utilizzati da Buonocore di Pinerolo sono particolarmente ricercati: farine per l'impasto Caputo 0 e integrale macinata a pietra del Mulino Quaglia; mozzarelle fior di latte e scamorza di Agerola (NA), mozzarella di bufala di origine protetta Campana di Paestum (SA), pomodori pelati di Puglia, ciliegino di Pachino ed il particolarissimo pomodoro giallo del piennolo del Vesuvio. Oltre alle pizze normali (tutte con lievitazione dell'impasto di 48 ore) si possono gustare le specialità: pizza al tegamino, la pizza con ingredienti speciali (come ad esempio la stracciatella, il miele di castagno del nostro territorio, la mocetta e il lardo d'Arnad, la mortadella, i pistacchi di Bronte e la toma piemontese D.O.P.) ed infine i "panuozzi", specialità napoletana. Senza dimenticare i dolci della casa fatti da Andrea.

VIA SALUZZO, 32 - PINEROLO - TEL. 0121 378334

Dalla passione di un pizzaiolo e di uno chef capace di stupirvi con delizie incredibili, nasce Lo Spizzicotto, a Pinerolo in zona Tabona, fronte scuola media.

Dall'incontro di queste due affermate esperienze nella ristorazione ecco un locale pensato e nato per l’asporto. Scegliere Lo Spizzicotto significa gustare pizze, panuozzi, panini gourmet, arancini e rosticceria di alta qualità. Ampia anche la scelta di dolci, tutti rigorosamente di produzione artigianale. Oltre alla qualità del cibo proposto il locale si distingue per la pulizia e per la gentilezza del personale.

VIA EINAUDI, 35 - PINEROLO - TEL. 353 4278071