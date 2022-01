Rally Historique di Montecarlo: 120 auto d'epoca sono sfilate questa notte anche a Pinerolo

Questa notte, anche Pinerolo è stata destata dal rombo dei motori di 120 auto storiche dirette nel Principato Monegasco dove, sabato 29, comincerà la XXIV edizione del "Rally Historique di Montecarlo", una delle più importanti e prestigiose manifestazioni di regolarità riservata alle auto da corsa d'epoca. Ritornato dopo un anno di stop, il Rally Historique 2022 ha iniziato l'avvicinamento ieri, giovedì 27, da tre città: Bad Homburg in Germania, Reims in Francia e Milano, con destinazione Principato di Monaco. Gli equipaggi partiti partiti dall'Italia si sono avviati dal centralissimo Corso Venezia a Milano alle 18 di ieri sera e hanno transitato per Novara, Vercelli, Moncalvo, Asti, quindi si sono diretti ad Alba, poi Savigliano e Saluzzo. A Pinerolo le auto hanno iniziato a sfilare dopo le 23: di fronte a piazza Vittorio Veneto, gli organizzatori dell'Automobile Club Milano con ACI Storico e Canossa Events hanno posto il controllo a timbro in Corso Torino (di fronte ai portici). Le bellissime e roboanti auto storiche hanno percorso la città fino a tarda notte per poi imboccare la SR 23 direzione Sestriere e raggiungere Cesana prima di entrare in Francia, dal Monginevro, e proseguire verso Gap per arrivare a Monaco nella giornata di oggi.