Pinerolo: rinviato il concerto AFRICA U|NIGHT

Il concerto AFRICA U|NIGHT in programma per sabato 18 al Teatro Sociale di Pinerolo è rinviato a data di destinarsi. Entro 10 giorni lavorativi, fanno sapere gli organizzatori, si conoscerà la nuova data e chi aveva guà acquistato un biglietto potrà utilizzarlo in quell'occasione.

La decisione è stata presa per «Problematiche e limitazioni connesse alla diffusione del virus Covid 19».

Il concerto è un omaggio di gruppi e cantautori pinerolesi e stanziati in Piemonte, allo storico gruppo reggae di Pinerolo. Un "compleanno" per festeggiare in città i 40 anni di attività degli Africa Unite.