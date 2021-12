Volley A2 donne, Pinerolo balza al comando insieme a Mondovì

È ancora più dolce la serata dell'Eurospin Ford Sara, che nel pomeriggio aveva nettamente superato a Villafranca Piemonte la siciliana Modica, balzando in vetta alla graduatoria. Primato confermato per Zago e compagne, che dividono ora la vetta con Mondovì a seguito dell'affermazione delle cuneesi in casa del Talmassons.