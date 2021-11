Volley A2 donne, questa volta l'Eurospin Ford Sara vince al tie-break contenendo la reazione comasca

Sopra di due set, dopo aver fatto seguire al parziale di 17-25 un 21-25, l'Eurospin Ford Sara patisce la rimonta delle comasche dell'Albese, spuntandola comunque al tie-break. Finisce 18-20 perle biancoblu, che avevano perso terza e quarta frazione per 25-19 e 25-21, quando le padrone di casa avevano dato prova di grande carattere. In classifica equilbiri sottili, in vetta Talmassons e Montecchio (in arrivo domenica a Villafranca Piemonte), con 18 punti, tallonate da Pinerolo e Mondovì.