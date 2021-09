Piobesi: annullata la Sagra del Pane prevista per domenica

E’ stata annullata la Sagra del Pane prevista per la giornata di domenica 26 settembre. Una scelta arrivata in seguito alle cattive condizioni meteorologiche previste per la giornata di manifestazione. Soprattutto per la prima parte di domenica sono attesi, infatti, rovesci diffusi e temporali, mediamente deboli o moderati sulle zone pianeggianti del Piemonte. L’annuncio è arrivato dal Sindaco Fiorenzo Demichelis che ha dichiarato << Siamo nostro malgrado costretti ad annullare la manifestazione della Sagra del Pane. Grazie a tutti per la comprensione>>.L’evento non verrà rimandato.