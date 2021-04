L'unidcesimo Sestriere Film Festival al "Fraiteve" dal 31 luglio al 7 agosto

Ripartenza anche per il Sestriere Film Festival: le date dell'undicesima edizione sono state messe in calendario dal 31 luglio al 7 agosto l'edizione 2021. Dalle montagne olimpiche... uno sguardo sul mondo: il Festival più alto d'Europa a 2.035 metri del Sestriere è ormai una consolidata kermesse delicata ai film di montagna, un evento cinematografico internazionale organizzato dall’Associazione Montagna Italia.

La rassegna dedicata alla cultura di montagna propone anche diversi eventi collaterali: di arte, musica, fotografia, premiazioni, escursioni. «L’esplorazione, l’alpinismo, la verticalità sono da sempre al centro delle tematiche affrontate dal Festival» commentano gli organizzatori.

DATE E ORARI

Le proiezioni sono in programma al Cinema Fraiteve di Sestriere tutte le sere dal 31 luglio al 7 agosto con inizio alle ore 21.00. Ingresso libero, secondo le norme vigenti e le disposizioni sanitarie nazionali anti Covid. Gran finale domenica 8 agosto con la performance canora live dal Rifugio Alpette alle ore 11.30.

I COMMENTI

«Siamo felicissimi di continuare questa avventura cinematografica a Sestriere per l’undicesimo anno - ha commentato Roberto Gualdi, Presidente del Sestriere Film Festival -. Il Sestriere Film Festival oramai raccoglie consensi ovunque per la notevole programmazione, per la partecipazione di pubblico e per la bellezza della località».

«Siamo pronti ad una nuova edizione del Sestriere Film Festival – ha dichiarato il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet - una kermesse di altro profilo culturale divenuta una realtà importantissima sia per gli ospiti che frequentano in estate la nostra stazione turistica, sia per i tanti appassionati della montagna che inviano le proprie storie che raccontano di imprese e terre alte».