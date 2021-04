Istituto comprensivo di Perosa Argentina: l'Ufficio scolastico regionale cerca un reggente fino a giugno

L'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha annunciato che l'Istituto comprensivo di Perosa Argentina si è reso disponibile per un incarico di reggenza fino all'11 giugno 2021, in sostituzione temporanea della dirigente scolastica in carica.

I dirigenti scolastici interessati ad assumere l'incarico di reggenza (se ve ne sono), devono presentare la loro domanda entro le ore 10 di domani, 9 aprile 2021.

Intanto la situazione di conflitto che si è creata nei mesi scorsi all'interno dell'Istituto (più volte aggiornata sul nostro settimanale) sta attraversando una fase di verifica: una ispettrice, inviata a Perosa dall'Ufficio scolastico regionale, sta svolgendo in questi giorni una serie di colloqui con genitori e docenti.