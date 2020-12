Vaccino anti Covid: un infermiere vinovese sarà tra i primi 910 immunizzati di domenica 27

L'infermiere vinovese Massimiliano Brunetto (foto) sarà uno dei primi 910 piemontesi che verranno vaccinati contro il Covid nel Vaccine Day, domenica 27. “Ho ricevuto la convocazione proprio il giorno di Natale – spiega - è un vero onore, un ulteriore passo verso la libertà anche se il cammino resta lungo". Il 45enne Brunetto dopo un esperienza ventennale in Medicina ad indirizzo d'urgenza, ora è infermiere alla Città della salute e della scienza di Torino - presidio Molinette e da 4 anni lavora presso L’Ematologia - Centro Trapianto di Midollo Universitaria .Spiega :"La pandemia ha colpito in questa seconda ondata diversi colleghi-amici ed alcuni tuttora sono in quarantena. Ci sono stati momenti di sconforto e numerosi tamponi molecolari a cui siamo stati sottoposti. Abbiamo dovuto adattarci continuamente e repentinamente a numerose situazioni difficili che in questi lunghi mesi ci hanno afflitto". E ancora :"Questo 27 dicembre , è come un Natale posticipato dove il regalo più importante è rappresentato dalla speranza".