Sestriere: il monumento al Campionissimo Fausto Coppi svelato poco prima del passaggio del Giro d'Italia

L’opera in acciaro inox dedicata al “Campionissimo” Fausto Coppi sarà posizionata sopra l'enorme roccia già predisposta nel prato vicino alla fontana dell’obelisco napoleonico. Autore dell'opera, voluta dal Comune di Sestriere, è l’artista di fama internazionale Maurizio Perron.

Il monumento a Coppi sarà sveltato sabato 24 ottobre poche ore prima dell’arrivo al Colle della tappa decisiva del Giro d’Italia 2020 e subito dopo l'inaugurazione del nuovo Ufficio turistico, in programma per le 11 sull'altro lato di via Pinerolo. A quest'ultima cerimonia saranno presenti oltre al sindaco di Sestriere Gianni Poncet, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l'assessore regionale allo sport Fabrizio Ricca, il consigliere regionale ed ex sindaco di Sestriere Valter Marin, e il presidente di Turismo Torino e Provincia Maurizio Vitale.