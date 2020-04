Coronavirus-Covid19: 33esimo contagiato a Giaveno ma «dati non chiari»

«Si aggiunge all'elenco dei positivi al tampone una donna di quasi 60 anni, residente a Giaveno, ricoverata da alcuni giorni in un Ospedale» ha appena fatto sapere il sindaco di Giaveno, Carlo Giacone, nel suo bollettino quotidiano sul contagio al Coronavirus. È la 33esima persona infettata dal virus Covid-19 in città. Giacone nella sua nota ha specificato: «Non è sempre chiara la lettura dei dati che ci fornisce la Regione Piemonte. Provo ogni giorno a mettere insieme le informazioni che ci vengono inviate e quelle che posso recuperare attraverso un contatto diretto con le famiglie», riprendendo così un limite sollevato anche da altri sindaci, non solo della Val Sangone.