È il edicola l'Eco EXTRA: ritratti di un tempo sospeso

È in edicola da mercoledì 1, insieme a L’Eco del Chisone, un numero speciale di Eco EXTRA, dedicato ai mille aspetti di questo tempo sospeso che tutti stiamo vivendo per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Abbiamo chiesto a persone diverse di raccontarci dal loro particolare punto di osservazione come vivono queste settimane tra isolamento forzato e proiezione nel mondo che sarà dopo questo spartiacque storico. Dal senatore al sociologo, dal giurista al direttore artistico, fino all’atleta in pausa dagli allenamenti.

Abbiamo dato voce ai giovani che vivono all’estero, dove i provvedimenti per il contenimento del Covid-19 e la diffusione del virus sono due o tre settimane indietro rispetto alla situazione italiana.

Dagli atelier degli artisti, arrivano invece i racconti di chi non riesce a esprimere attraverso l’arte l’emozione del momento e chi, invece, nella tela trova una forma di liberazione dall’isolamento.

L’agenda non poteva che conterere eventi virtuali, vista la grande diffusione delle iniziative online per sentirci più vicini.