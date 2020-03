Coronavirus: spesa e farmaci a domicilio, la mappa dei negozi nel Pinerolese aggiornata al 17/3

Nei giorni successivi al decreto "Io resto a casa" per prevenire il contagio del coronavirus, sono tantissimi i negozi e i ristoratori, sia delle categorie aperte al pubblico, sia quelle chiuse dal decreto, che si sono attivati per la consegna della spesa a domicilio.

Vi proponiamo una mappa, aggiornata al 16/03/2020, costruita da "L'Eco del Chisone" raccogliendo numerose fonti: gli elenchi pubblicati dai Comuni, le autosegnalazioni al nostro numero verde, una serie di realtà verificate direttamente dai nostri corrispondenti. In tutto, con quelle aggiunte nelle ultime 24 ore, si arriva a 503 attività che si sono messe a disposizione delle loro comunità e si sono adattati alla nuove esigenze. Alcuni fornivano già questo tipo di servizio.

L'elenco è provvisorio e possono esserci attività da aggiungere o da cancellare. Vi preghiamo continuare a segnalarceli al numero verde dell'Eco del Chisone 800 909 224 (lun-ven 9-12 e 15-18), oppure a [email protected], indicando nome dell'attività, indirizzo e numero di telefono. La mappa verrà aggiornata ogni giorno.

VOLONTARI PER CHI HA BISOGNO

In molti casi i negozianti e ristoratori lavorano in collaborazione con organizzazioni di volontariato che prestano la loro opera in aiuto alle persone malate, anziane e in difficoltà per procurarsi farmaci e cibo.

Ormai le realtà sono molte e a mano mano ne diamo notizia sulle news di questo sito e sulle pagine dell'Eco del Chisone. Eccone alcune: il Comune con la Caritas e la Croce verde di Pinerolo (chiamare il numero verde 800 909 224, e per offrirsi volontari la Caritas allo 0121 373.334), la Croce verde di Perosa per i Comuni di Perosa Argentina e Pomaretto (info 0121 81000, 0121 81155), per i farmaci la Croce rossa di Vigone (011 980.1777), a Porte la Croce Verde locale è diponibile per portare a casa la spesa chiamando ilo 0121 201454, a Pancalieri si può chiamare il Comune allo 011 9734102, a Villar Perosa il Comune e i rappresentanti dei borghi hanno messo insieme una rete di volontari: per informazioni sul sevizio si può chiamare l'assessor Serenella Pascal al numero 349 3626 321. Servizio analogo offerto anche dalla Croce Rossa di Castagnole Piemonte sul territorio comunale (tel. 333 5699422) e a Villafranca Piemonte da Comune, Protezione civile, farmacia Beilis e alcuni commercianti (tel. 331 5064108, lu-ve 9-12 e 14-17). A Cumiana la Croce Verde e la squadra Aib svolgono servizio di consegna a domicilio dei farmaci. Info: Comune, 011 9059001.

Ultimo aggiornamento: 17/03/2020 ore 22:42