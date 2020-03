Coronavirus-Covid19: il punto della situazione dei contagi in Piemonte

È arrivato questa mattina dalla Regione il bollettino dei contagi in Piemonte.

Attualmente le persone risultate positive al test sul Covid-19 ammontano a 135.

La provincia che registra il più alto numero di casi è quella di Asti con un totale di 47 positivi. Segue la provincia di Torino a 32, Alessandria a 31. Numeri minori per le altre province piemontesi: 6 nel Verbano, 7 a Vercelli, 3 a Novara, 2 nel Biellese e 2 a Cuneo. 5 invece sono provenienti da fuori regione.

I pazienti ricoverati in ospedale ammontano a 80 unità. 25 delle quali sono in terapia intensiva sparsi negli ospedali di tutto il Piemonte. 52 persone sono invece a in isolamento domiciliare.

Le persone decedute al momento sono tre.

Fino ad ora sono 666 i tamponi eseguiti complessivamente in tutto il Piemonte. 445 sono risultati negativi.

Due pazienti sulla settantina ricoverati domenica alle Molinette sono risultati positivi al test. Non hanno comunicato che il figlio aveva dei contatti lavorativi nel Lodigiano, focolaio italiano dell'epidemia. Uno degli effetti sarà la quarantena per il personale medico che ammonta ha 25 infermieri e sei medici. Visto il ruolo cruciale della struttura sanitaria nello scacchiere regionale saranno inevitabili ulteriori misure di riorganizzazione: alle 12 è prevista una riunione urgente.