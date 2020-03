Coronavirus Covid-19: entro martedì misure per le famiglie in difficoltà

«Entro martedì, ma probabilmente già nella giornata di lunedì 9, adotteremo le misure a sostegno delle famiglie in difficoltà a causa del nuovo Coronavirus». Lo ha affermato poco fa il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. «Dal punto di vista economico sarà la misura più importante tra quelle che stiamo mettendo in campo. Ma dobbiamo prima aspettare le decisioni del Governo». La chiusura delle scuole fino al 14 marzo, che potrebbe essere protratta anche oltre, anche in Piemonte sta mettendo in difficoltà le migliaia di famiglie che in mancanza di nonni o parenti devono ricorrere al baby sitting. «Le nostre misure - continua Cirio - interverranno in modo complementare a quelle del Governo».