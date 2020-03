Coronavirus - Covid 19: primo caso positivo a Vinovo, in isolamento anche un medico e la sua segretaria

Vinovo -Primo caso di Coronavirus in paese. Lo conferma il sindaco Gianfranco Guerrini, precisando che il paziente «non aveva i sintomi specifici più comuni della malattia ma forti problemi di natura gastrointestinale; il primo tampone ha dato esito positivo. Si attende la conferma dei successivi tamponi». Le voci di paese rimbalzano ed è difficile capire di chi si tratta, è un paziente che stando all'ipotesi più credibile pare sia un autotrasportatore recentemente passato in Veneto. L'unica certezza è la positività e il sindaco assicura che darà maggiori informazioni appena avrà maggiori informazioni attendibili. Intanto, ha comunicato di aver predisposto tutti i passi previsti dalla legge assicurando che non esiste nessun livello di criticità segnalato dall'Asl di competenza. Ancora un informazione che pare certa, ma che per certi versi stranamente non trova per ora conferme ufficiali: precauzionalmente la dottoressa che aveva in carico il paziente e la segretaria dello studio dovrebbero essere state messe in quarantena e i locali igienizzati. Sottolineamo ancora una volta l'indicativa di non recarsi in studio se si ha la febbre, ma di prendere contatti telefonici con il proprio medico.

Claudio Tartaglino