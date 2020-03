Coronavirus - Covid 19:Croce Verde di Pinerolo e Bricherasio impegnata nel trasferimento dei "positivi" di Alassio

La Croce Verde di Pinerolo e quella di Bricherasio sono state impegnate nella giornata di ieri nel trasferimento di sei cittadini positivi al Covid 19 che si trovavano in vacanza ad Alassio, dove il contagio è avvenuto tramite persone provenienti dalla Lombardia. In particolare, la Croce Verde di Bricherasio è stata impegnata con due ambulanze, quella di Pinerolo con un mezzo. Hanno partecipato al trasferimento anche ambulanze provenivano da Casale Monferrato, Settimo e Crescentino. "Siamo partiti alle 13.30 di ieri e siamo rientrati all'una e mezza di questa notte", ci riferiscono alla Croce Verde di Bricherasio. "Siamo stati coinvolti nel trasferimento - spiega il direttore amministrativo della Croce Verde di Pinerolo, Raffaele Gasca - dal 118 perchè abbiamo una convenzione con il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica. Naturalmente tutti gli operatori erano tutti opportunamente protetti " (foto). Le sei persone, di Torino e dintorni, sono state trasferite da Alassio e portate all'ospedale militare di Torino, ma le loro condizioni al momento non preoccupano. La presenza di ambulanze di Pinerolo e Bricherasio ad Alassio aveva allarmato alcuni pinerolese presenti nella cittadina ligure, facendo pensare che ci fossero pazienti della nostra aerea contagiati dal virus. In realtà, il trasporto riguarda persone di altre zone piemontesi. Nel PInerolese ad oggi non sono presenti casi positivi di Covid 19.