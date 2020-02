Coronavirus -Covid 19: in Piemonte le scuole potrebbero riaprire mercoledì

Alle 12,30 le Regioni saranno in videoconferenza con Roma per conoscere le nuove disposizioni e le linee guida da tenere per il contenimento del contagio del coronavirus. Le decisioni in merito al Piemonte dovrebbero essere differenti rispetto a quelle che verranno prese per la Lombardia, epicentro italiano dell'infezione. Se alla nostra Regione verrà data possiiblità di decidere, l'orientamento dell'Assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, sarebbe quello di riaprire le scuole piemontesi mercoledì. Di certo si sa che lunedì è prevista la disinfezione in tutti gli ambienti scolastici. Le decisioni finali sono attese nel pomeriggio.