Coronavirus- Covid 19: la comunità cinese di Torino dona al Piemonte mascherine e respiratori

La comunità cinese di Torino, donerà gratuitamente al Piemonte una serie di dispositivi di protezione individuale per la prevenzione dal contagio di coronavirus. Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale alla sanità, Luigi Icardi,durante la conferenza stampa di aggiornamento della situazione in Piemonte, svoltasi a Torino presso l'Unità di crisi, Icardi,ha ringraziato la comunità cinese per la preziosa donazione ma anche per l'atteggiamento di estrema corretta che hanno dimostrato i suoi membri, messisi in autoisolamento al ritorno da recenti viaggi in Cina. La Comunità cinese donerà mascherine di primo e secondo livello, mascherine chirurgiche, tute, visiere e respiratori.