Special Olympics, il pinerolese Samuele sale sul podio in Friuli

Il pinerolese Samuele Tron, accompagnato dal padre Andrea, sta vivendo una significativa ed intensa esperienza di atleta agli Special Olympics, in programma a Sappada, in Friuli. La manifestazione, momento di inclusione attraverso lo sport, si cala nel contesto di attività che l’organizzazione mondiale ramificata in 180 paesi rivolge a persone con disabilità intellettivo-motoria. Emozionante il video dello slalom (il genitore conduce il guscio con gli sci)disputato da Samuele ed Andrea Tron. Per il 14enne di Abbadia è arrivata anche la soddisfazione dell’oro nello scivolamento.

Guarda il video di Special Olympics Italia.