Bufera giudiziaria sulla "Sereni Orizzonti", ai domiciliari 50enne di Cantalupa

È un 50enne pinerolese uno degli uomini arrestati (ora ai domiciliari) a seguito dell'inchiesta sulla "Sereni Orizzonti", azienda friulana attiva nel settore dell’assistenza per anziani e nella gestione di comunità terapeutiche con sedi operative in tutto il territorio nazionale. Tra le case di riposo, ci sono le strutture di Frossasco, Piobesi, Vinovo e Volvera. Si tratta di Claudio Salvai, residente a Cantalupa, capoarea per il Piemonte della Sereni Orizzonti. L’inchiesta delle Fiamme Gialle di Udine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha portato all'esecuzione di otto arresti - tra cui l'imprenditore friulano Massimo Blasoni, fondatore di Sereni Orizzonti - perquisizioni e sequestri nell’ambito di un procedimento in materia di spesa socio-sanitaria, ai danni dei bilanci delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. A detta degli inquirenti, la società avrebbe percepito illecitamente contributi pubblici per oltre dieci milioni di euro. Secondo la Guardia di Finanza di Udine, coordinata nelle indagini dal pm Paola De Franceschi, la società presentava alle aziende sanitarie rendicontazioni non veritiere relative agli standard quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati nelle proprie strutture. Secondo la ricostruzione delle Fiamme gialle, le strutture operative della società, per massimizzare i profitti d'impresa, avrebbero compresso al massimo il costo del personale di servizio impiegato e erogato prestazioni diverse per quantità e qualità rispetto agli standard contrattualmente previsti. «Il fascicolo dell’inchiesta - replica l'azienda - non contiene alcuna prova documentale in relazione all’ipotesi di reato contestato e siamo certi che in sede giudiziaria verrà riconosciuta l’innocenza sia dell’azionista di riferimento Blasoni sia dei collaboratori della società».