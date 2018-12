A Pinerolo ancora una domenica per immergersi nell'atmosfera dei mercatini

Ultimo giorno per godersi i mercatini che la città di Pinerolo ha proposto in questo lungo mese di avvicinamento al Natale. L'itinerario del Natale parte idealmente dal Caffè del Teatro Sociale, in piazza Vittorio Veneto, dove fino alle 19 è aperto il Christmas Market di Botteghe Aperte, il format che all'Artigianato ha conquistato i visitatori. Ingresso gratuito.

Intanto, proseguono in tutto il centro la filodiffusione con canzoni natalizie e, in piazza S. Donato, le proiezioni sul Duomo e sugli edifici storici della piazza, grazie al mapping architetturale realizzato da Proietta.

Cori itineranti dalle 16 alle 18 con "Aspettando Winter Vocal Festival", in collaborazione con Gli Amici di Giò, sotto i portici blu di via Buniva, in piazza Facta e in piazza del Duomo.

Babbo Natale e i suoi elfi aspettano fino alle 19 i bambini nel magico Villaggio di Natale a cura di To Make Eventi. In piazza S. Donato, i piccoli possono scrivere la loro letterina e imbucarla nella cassetta della posta rossa o farla volare nel cielo, appesa ai palloncini dei desideri.

Sempre in piazza S. Donato, a cura di Publieco, fino a domani, lunedì 24, si aprono 22 Casette dei Mercatini di Natale, con tante aziende agricole che propongono prodotti biologici e naturali, le creazioni di hobbisti, addobbi, bijoux e accessori. Con un polo gastronomico per degustare cioccolata calda, vin brulè, frittelle di mele e crêpes. Orario: domenica 16-18; lunedì 10-17.

Oggi, con orario 10-12,30 e 14-18,30, nei locali di viale della Rimembranza 63 all'interno del parco di Villa Prever, nuova apertura per il Mercatino dell'Anffas Valli Pinerolesi Onlus, associazione di famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Dalle 9 alle 17, sessione straordinaria del mercato di piazza Vittorio Veneto.