Cavour, alle 12 il via ai tricolori di ciclismo professionisti sulla Strada delle Mele

Mancano poche ore al primo start, dalla pedana di lancio in piazza Sforzini: oggi, giovedì 4 ottobre a mezzogiorno, Cavour e la Strada delle Mele diventano il teatro di gara (con Campiglione e Bibiana) del Campionato italiano di ciclismo a cronometro professionisti, uomini e donne.

Sarà Gianni Moscon a riconquistare il titolo? Oppure il trentino della Sky, reduce dal campionato del mondo su strada, dovrà cedere il passo al torinese Fabio Felline? L'elenco dei partecipanti potrebbe riservare invece qualche altra sorpresa ai piedi della Rocca, in una gara importante che viene messa in cantiere dalla Rostese Rodman (proprio la compagine in cui è cresciuto ciclisticamente Felline, portacolori della Trek) in collaborazione con la Regione Piemonte (grazie al grande lavoro dell'assessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris), con gli enti e le Amministrazioni locali di Cavour, Campiglione Fenile e Bibiana. Questo anello di Comuni è il fulcro della Strada delle Mele, non a caso messa al centro dell'evento in un connubio tra agonismo e valorizzazione turistica e cicloturistica.

Alle 12 partirà la gara della Elite femminile, a seguire tocca all'open maschile, comprendente cioè Professionisti, Elite senza contratto e Under 23 (quest'ultimi ammessi a patto che non abbiano già preso parte al campionato italiano individuale della propria categoria).

Pedana di partenza in piazza Sforzini, mentre il traguardo è in via Giolitti. Con partenze regolari ogni minuto, le atlete si cimenteranno su 20,5 chilometri. Questo il tracciato: Cavour (P.zza Sforzini, Via Roma, Via Vittorio Veneto, Via Cottolengo, Via Gemerello, Via Gerbidi, Strada Provinciale di Babano); Campiglione (Via Firminio Ricca, Via Conte di Luserna, Via Marchese di Rorà, Via Lino Dagotto, Via San Michele, Via Dino Buffa, Via San Lazzaro); Bibiana (Via Fenile, SP157, SP156); CAVOUR (Via Bibiana, Via Cottolengo, Via Bricherasio, Via Barge, Via Barrata, Via Antica di Saluzzo, Via San Sebastiano, Via Cavoretto, Via Re Umberto, Via Giovanni Giolitti) Km 20,5 circa.

Strade chiuse al traffico con Ordinanza della Prefettura dalle 10 di stamattina alle 16,30.

Stesso circuito ma ripetuto due volte dagli uomini per un totale di 41 km. Start della categoria maschile alle ore 13,00 con 32 atleti in gara. Il primo a prendere il via sarà Seid Lizde.

A dare spettacolo sarà sicuramente il duello Moscon - Felline che partiranno per utlimi, rspettivamente alle 14,15 Moscon (pettorale numero 1) e alle 14,14 Felline (numero 2). Gli altri nomi più in vista per la prova di oggi sono: Mattia Cattaneo (numero 3, Androni Giocattoli-Sidermec), Alessandro De Marchi (pettorale 9, BMC Racing Team), Davide Martinelli (Quick-Step Floors, pettorale 10) e Filippo Ganna (pettorale numero 7, UAE Emirates).

Jacopo Mosca non sarà al via, perchè impegnato con la Wilier Triestina in Cina. A rappresentare il Pinerolese ci pensa Umberto Marengo, Elite che ambisce al passaggio nel professionismo. Partirà con in numero 26 alle ore 14,05.

Difende il titolo al femminile l'ossolana Elisa Longo Borghini (Fiamme Oro/Wiggle-High5) che partirà alle 12,24 con il pettorale numero 1, ultima delle 25 iscritte.