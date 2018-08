Ciclismo elite e under 23, il rolettese Marengo vince nell'alessandrino

Umberto Marengo sprinta in modo perentorio ed ottiene un significativo successo, il secondo di una stagione nella quale ha nuovamente mostrato grande continuità di rendimento come principale protagonista del ciclismo cadetto. Nella corsa odierna di Castelnuovo Scrivia il rolettese in forza alla Viris si è lasciato alle spalle il figlio d’arte Alexander Konychev (Petroli Firenze Hopplà Maserati) ed il bresciano Filippo Tagliani (Delio Gallina Colosio Eurofeed), tutti facenti parte di un drappello di sette corridori che è arrivato a contendersi il successo nel finale. Per Marengo si tratta della seconda affermazione stagionale dopo che quest’anno aveva già lasciato il segno a San Ginese di Compito, in Toscana. Affermazione che dà slancio a "Umbi", in vista della gara sulle strade amiche del 9 settembre.