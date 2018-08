Il mondo del calcio pinerolese piange la prematura scomparsa di Antonio Gambino, ex calciatore e mister

Commozione nell’ambiente calcistico pinerolese per la prematura scomparsa di Antonio Gambino. Residente ad Airasca, aveva soli 51 anni e da qualche mese era stato colpito dalla malattia risultata non curabile. Palermitano di nascita ed ex giocatore cresciuto nelle giovanili juventine fino ad approdare anche alla prima squadra, ha calcato quindi i campi di Ravenna, Tempio Pausania, Aosta, in serie C. Da allenatore-calciatore Gambino iniziò all’Airaschese in Promozione, quindi Saluzzo, Pinerolo con le giovanili, ancora Villafranca in Promozione. E’stato il mister della vittoria del campionato 2009/2010 in biancoblu, prima di occupare la panchina dell’Orbassano e del Saluzzo(Eccellenza). Più recentemente, eccolo alla guida di Piscineseriva e Pinerolo juniores.