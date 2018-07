Crissolo: cade durante la discesa del Monviso, alpinista lievemente ferita

Incidente a un'alpinista sulla parete sud del Monviso, lungo la via normale. La donna di cui non si conoscono le generalità è caduta durante la discesa riportando un trauma lieve al volto e alcuni traumi costali. Si è recata sul posto l'eliambulanza del 118 che ha localizzato l'infortunata ma ha potuto calare il tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte soltanto 150 metri di dislivello più in basso a causa della nebbia che avvolgeva la montagna. Mentre i compagni della donna la accompagnavano a valle, il tecnico li ha raggiunti e l'intera comitiva ha proseguito la discesa fino a un punto libero da nubi dove è stata verricellata a bordo dell'elicottero per essere condotta in ospedale.