Iron Bike alla partenza, grande cavalcata alpina martedì a Bobbio Pellice

Parte sabato 21 da Limone Piemonte l’Iron Bike, classico dell’estate in cui lo sport estremo si unisce felicemente ad una cavalcata di grande suggestione paesaggistico-naturalistica tra Cuneese e Valli Olimpiche. Martedì 24 l’arrivo a Bobbio Pellice nella frazione di 87 km e dislivello di 2641 metri. Partenza alle 8 e arrivo previsto dei primi concorrenti a Bobbio Pellice verso le 14:30, dopo il passaggio dei concorrenti al Colle di Gilba, a Rucas (13:30) ed al Colletto Valanza (14:25). Mercoledì 25, quarta tappa da Bobbio Pellice a Pramollo (88 km e dislivello di 3920 metri con transito a Rifugio Barbara alle 8,50, Col Giulian alle 11,50, seggiovia di Prali alle 13. Quindi il Colle Azzara alle 15,20. Giovedì 26 conclusione al Rifugio Selleries, ben 112 km e 440 metri di dislivello 4400, venerdì 27 Selleries - Sestriere con discesa del Forte di Fenestrelle in avvio (8,15) prima dello Chaperon (14,30). Conclusione sabato 28 a Sauze. Attesi i campioni iberici e rivali italiani, in quello che è sicuramente momento agonistico che stuzzica l’appetito degli specialisti dei raid in mtb. Non passa in secondo piano lo spirito goliardico e la voglia di esserci di diversi partecipanti, indipendentemente dal piazzamento, fermo restando il senso forte della voglia di mettersi alla prova. Scenari mozzafiato e tanta fatica, rendendo omaggio a luoghi simbolo anche in chiave di promozione turistica.