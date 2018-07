Febbre da fiori nelle valli: anche "Flor" si sposta in montagna per l'edizione estiva

I fiori sono al centro dell'attenzione nei paesi delle valli. Le comunità locali stanno trovando nuovi motivi di aggragazione attorno alla decorazione floreale dei borghi legata ai concorsi nazionali e internazionali. Come Pomaretto, in corsa al "mondiale" dei Comuni fioriti "Communities in bloom". Questo week end si sposta in montagna anche un grande evento floreale torinese: Flor, alla prima edizione estiva a Bardonecchia.





Domenica 15 luglio, dalle 9 fino alle 20, più di 70 espositori provenienti da tutta Italia trasformeranno Via Medail in un immenso giardino. Particolare attenzione sarà rivolta alle piante tipiche delle coltivazioni di montagna, come la stella alpina, lo spinacio buon enrico, l’artemisia genepi, l’arnica montana, il sedano di montagna, diverse specie di timo e di origano, le calendule, i nasturzi e la santoreggia di montagna.

Non mancheranno proposte più tradizionali e “cittadine”, che ben si adattano sia alla coltivazione in piena terra che in vaso, tra cui erbacee perenni a fioritura estiva, piante aromatiche, graminacee, piccoli frutti, ortensie e rose, bonsai, arbusti e piante rampicanti. Saranno presenti vivaisti con piante succulente, carnivore e piante da appartamento, tra cui le orchidee. Stand e spazi saranno dedicati all’ oggettistica per il giardinaggio, libri, sementi e prodotti naturali, decorazioni e spezie.

GLI INCONTRI

Come consuetudine durante le edizioni torinesi, anche la versione estiva di Flor vivrà i suoi momenti di incontro, cultura e dibattito sul tema del verde:

• Per tutta la durata di FLOR, Stand Kiko Ceramica, VIA MEDAIL,

“A TUTTO TORNIO”.

Dimostrazioni creative a cura di Sara Bazzano di Kiko Ceramica, su come usare il tornio, strumento indispensabile per la realizzazione di magnifici oggetti decorativi e ceramiche per il giardino.



• Ore 10,30 – Spazio incontri, VIA MEDAIL

“L’ORTO IN MONTAGNA”

Anche in montagna può nascere un magnifico orto. I vivaisti Fratelli Gramaglia racconteranno storie ed esperienze alla ricerca del bilanciato equilibrio tra ordine razionale e natura spontanea.



• Ore 11,30 e ore 16 – Spazio incontri, VIA MEDAIL

“ERBE IN TAVOLA”

Degustazione di prodotti tipici del territorio ricavati dalle erbe alpine, tra cui il lardo, la toma, i dolci da viaggio al Genepi e diverse tipologie di liquori, in compagnia di alcuni produttori, che ne illustreranno storia, tradizioni e ricette. Sarà presentato, inoltre, il gin prodotto con il ginepro della Val di Susa, in collaborazione con le associazioni dei produttori di Genepi.



• ORE 17 – Spazio incontri, VIA MEDAIL

“ERBE ALPINE”

In compagnia dei vivaisti Fratelli Gramaglia, un viaggio alla scoperta delle erbe alpine tra cibo, cultura e medicina. La flora di montagna raccontata da un raccoglitore che potrà svelarci segreti e offrire buoni consigli.

Flor Estate Bardonecchia è organizzata dall’Associazione Nuova Orticola del Piemonte (www.orticolapiemonte.it) insieme ad Ascom Bardonecchia e in collaborazione con il Consorzio Turismo Bardonecchia e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bardonecchia.

[Fotografia di repertorio di Fotografica Gariglio]