A Giaveno 1° maggio con la Fiera di Primavera

Appuntamento domani, marted 1° maggio a Giaveno, con la tradizionale “Fiera di Primavera”, promossa dalla Città di Giaveno e dall’Assessorato al Commercio. Numerosi i banchi e i prodotti, dall’alimentare all’abbigliamento agli accessori, ai fiori ai prodotti agricoli e alla presenza di bancarelle di artigiani e della creatività collocate nel Centro Storico e del ludobus con giochi rivolti ai bambini e alle bambine in piazza Sant’Antero.

Nel cuore cittadino anche l’associazione ArteInMovimento che sarà accompagnata da altre due iniziative in giornata. I locali espositivi di via XX Settembre ospiteranno la mostra “Storia del diritto internazionale umanitario”; l’esposizione è un viaggio tra pannelli interattivi predisposti dal Comitato Regionale C.R.I. del Piemonte. Sarà visitabile dalle ore 10 alle ore 18 e, per chi partecipa nel pomeriggio, ci sarà anche l'opportunità di vivere l'esperienza in realtà aumentata. La seconda iniziativa riguarda la tappa giavenese del Tour franco-piemontese “International Classic Car Challenge” che transiterà a Giaveno nella mattinata di martedì 1 maggio prima di raggiungere la tappa finale a Rivoli; curiosi e appassionati a Giaveno potranno apprezzare le trenta vetture partecipanti alla Gara “con i più alti standard di qualità” dalle 9.30 alle ore 12 presso l’Istituto Pacchiotti.

L.V.C.