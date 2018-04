Allerta meteo con criticità "ordinaria" sulle montagne pinerolesi

La Protezione civile del Comune di Perosa Argentina ha segnalato l'allerta meteo per piogge e temporali con possibili "locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante". Sono infatti questi i termini dell'"Avviso meteo" diffuso dall'Arpa Piemonte sul suo bollettino di allerta meteoidrogeologica emesso oggi e valido fino all'aggiornamento di domani alle 13. La criticità per quest'area è segnalata di livello 1, quindi "ordinaria".

Le previsioni di meteopinerolo.it indicano oggi, domenica 29 aprile, come giornata più brutta della settiamana con possibili miglioramenti da domani in tempo per la fiera di Pinerolo: schiarite confermate anche nelle ultime ore dai principali servizi meteo.