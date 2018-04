Vigone, con Vigoflor il week end si colora di fiori

Gli espositori saranno oltre 60, provenienti dalle province di Torino e Cuneo, oltre che dalla Liguria. «A dire il vero le richieste erano molte di più, ma per motivi di spazio abbiamo preferito contenerne il numero», precisa Bartolo Mottura, presidente della Pro Loco che organizza l'evento, con l'aiuto di varie altre associazioni locali. Vigoflor, fiera del florovivaismo e del giardinaggio ormai giunta alla 16ª edizione, va in scena a Vigone nel prossimo week end, con un canovaccio ormai collaudato m novità importanti come la Mostra sui bonsai e lo street food-flor. Apertura, domani, sabato 14 ore 10 per le vie e piazze del centro storico. Domenica anche il concorso Bicifiorite e laboratori per bambini. Tutti i dettagli su L’eco in edicola (disponibile anche in versione digitale), che ha dedicato a Vigone e alla sua bella rassegna un’intera pagina.