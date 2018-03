Curling, juniores pinerolesi dello Sporting Filodendro campioni d'Italia

Con punteggio finale di 7 a 5 lo Sporting Filodendro conquista a Claut in Friuli il titolo italiano juniores superando i campioni uscenti del C.C.Cembra 88. Grande soddisfazione per l'impresa di Fabio Ribotta, Lorenzo Maurino, Giovanni Tosel, Fabrizio Gallo e Davide Forchino, i sostenuti in panchina da Simone Gonin. I pinerolesi hanno subito la rimonta e al riposo dopo il quarto end erano sotto di 1 punto per 5 a 4. La pausa è stata determinante per dare la svolta all’incontro e, dopo un mano a zero punti le due stone lasciate in casa nel sesto end hanno impedito la rimonta dei trentini.

Il prossimo week end appuntamento a Pinerolo con l’assegnazione dello scudetto nel Campionato Mixed con lo Sporting ancora impegnato a difendere il titolo nazionale dell’edizione 2017 con Emanuela Cavallo, Arianna Losano, Lorenzo Maurino, Fabio Cavallo e Giovanni Tosel. Intanto, Veronica Zappone e Angela Romei sono impegnate ai massimi livelli in Canada: a North Bay, iniziati i campionati del mondo femminili-