Hockey ghiaccio, Valpeagle a Pieve di Cadore per il ritorno dei quarti di finale

Valpeagle in viaggio verso Pieve di Cadore, in Veneto, dove i ragazzi allenati da Pavel Kavcic sono di scena alle 20,30. Compagine valligiana che gioca in discesa questo ritorno dei quarti di finale, anche se i torresi hanno saputo dimostrare durante l’’intera annata che ogni impegno va affrontato con la massima concentrazione. Pieve si era classificata seconda nel girone est, ma non ha retto l’urto (11-0 domenica 18) al cospetto di un gruppo motivatissimo. E’un sabato che vedrà di scena l’Hockey Pinerolo, opposto al Pustertal Junior e determinato a offrire quanto meno un contraddittorio maggiore di quanto avvenuto in Alto Adige. Valpeagle interessata all’esito di Real Torino - Vinschgau: al Tazzoli i torinesi sono alla ricerca di un successo che ribalti il 6-4 della compagine di scena a Laces. In quel caso le semifinali proporrebbero un derby con andata a Torino sabato 3 e gara 2 il 10 in Valpellice (senza il favore del campo nell’eventuale gara 3). Altrimenti, Valpeagle prima in casa sabato prossimo contro Vinschgau, in Val Venosta il 10 ed eventualmente ancora al “Cotta Morandini” il 17.