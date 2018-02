Cavour: la Città Metropolitana riprende i lavori al guado di Zucchea

La Regione Piemonte non ha mai sospeso le autorizzazioni per la pulizia nell’alveo del torrente Pellice in località Guado di Zucchea, nel comune di Cavour. Dopo uno stop tecnico di alune settimane, i lavori della Città Metropolitana riprenderanno dunque nei prossimi giorni, appena le condizioni meteo miglioreranno. La comunicazione è arrivata direttamente all’ufficio del sindaco Piergiorgio Bertone che fa una precisazione: «La competenza dell’attività estrattiva di materiale litoide a monte del guado è della Regione; il movimento terra che, invece, è stato effettuato nelle settimane scorse a valle della Sp 152 è di competenza dell’Aipo. Ma entrambe i lavori di pulizia del greto del torrente qui sono stati affidati dalla Regione alla Ciittà Metropolitana che, a sua volta, con un bando li ha affidati ad una ditta di escavazioni di Bricherasio come opere a compensazione». Ora, spianati i detriti litoidi a valle del guado, a monte gli escavatoristi riprenderanno il cantiere a giorni e dovranno compiere un’importante attività estrattiva (oltre 10 mila metri cubi di ghiaia e sabbia): una parte del materiale sarà impiegato per la ricostruzione delle sponde del Pellice (che in questo punto sono state erose dall’ultima piena), una parte sarà invece portata fuori dal fiume e destinata alla vendita.