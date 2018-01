Ancora vento, anche nel weekend!

Due impulsi atlantici in arrivo. Due impatti contro l’invalicabile muro alpino. Un weekend nuovamente all’insegna del vento. Potremmo anche fermarci qui ma come sapete ci teniamo comunque a darvi una adeguata spiegazione di quanto succederà nei prossimi giorni. Non che ci sia molto altro da dire in realta ma il fine settimana in arrivo lo passeremo nuovamente in compagnia del vento.

Le due perturbazioni in arrivo dal nord atlantico, la prima nella giornata di domani e la seconda attesa per domenica, troveranno ancora sulla loro strada le Alpi che si opporranno al loro passaggio. Il risultato è scontato, netto aumento della ventilazione a tutte le quote (in realtà sui rilievi non diminuirà neanche) e condizioni stabili e soleggiate al piano mentre in montagna imperverserà nuovamente la bufera.

Nel pomeriggio di domani dunque avremo ancora a che fare con il Foehn, per fortuna in versione meno cattiva di quanto successo tra martedì e mercoledì. Anche questa volta però riuscirà a raggiungere la pianura pinerolese e ci spazzolerà grosso modo tra il pomeriggio e la nottata su Sabato. Sui rilievi di confine arriverà una prima dose di neve accompagnata sempre da venti di bufera. Ma sarà la seconda perturbazione, quella attesa per domenica, che porterà nuove abbondanti nevicate sui versanti francesi e sulle cime di confine più esposte di Piemonte e Valle d’Aosta. In questa seconda occasione è possibile che il fronte perturbato riesca a sfondare oltre le Alpi, portando precipitazioni anche in vallata e sulla fascia di pianura adiacente. La quota neve resterà comunque oltre i 1000 metri.

Il tutto sarà nuovamente accompagnato da raffiche di vento fino agli sbocchi vallivi ed alla fascia pedemontana pinerolese. Quindi riassumendo, in pianura la giornata di sabato dovrebbe essere la meno ventilata ma contemporaneamente anche la meno soleggiata per il probabile passaggio di velature a tratti anche relativamente spesse. Venerdì e domenica invece il vento dovrebbe farla da padrone, domani in un contesto soleggiato mentre domenica il muro del Foehn dovrebbe riuscire a raggiungere anche la fascia di pianura più a ridosso dei rilievi, con una nuvolosità maggiore.

Sui rilievi le condizioni saranno decisamente peggiori. La ventilazione sarà costante e sostenuta, accompagnata da nevicate a tratti intense soprattutto tra domenica e lunedì.

Per quanto possibile, buon weekend!