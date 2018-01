Pier Giovanni Trossero lascia la direzione de L'eco del Chisone

Esce in edicola mercoledi 10 gennaio l'ultimo numero del settimanale "L'eco del Chisone" firmato dal direttore Pier Giovanni Trossero.

La sua collaborazione con il settimanale è lunga 55 anni, di cui 40 anche come amministratore delegato. Nel 2004 era stato nominato direttore succedendo a Vittorio Morero, di cui era stato per molti anni il vice.

Alla direzione subentra dal prossimo numero Paola Molino, già condirettore dal 2015. Confermati i vicedirettori Sofia D'Agostino e Alberto Maranetto.

L'eco del Chisone è il giornale locale più venduto in Piemonte. In redazione lavorano una quindicina di giornalisti (di cui nove professionisti), e poi grafici, correttori di bozze, amministrativi per un totale di circa trenta persone. Conta poi su una rete sul territorio di oltre cento collaboratori, corrispondenti e fotografi.

L'edizione delle 14 del Telegiornale Regionale del Piemonte di domani, mercoledi 10, dedica un servizio all'avvicendamento alla direzione.